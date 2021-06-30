В Харькове неизвестный открыл стрельбу и скрылся: есть раненый
Фото: в Харькове неизвестный открыл стрельбу и скрылся (Виталий Носач, РБК-Украина)
Сегодня, 30 июня в Московском районе Харькова неизвестный устроил стрельбу и скрылся. В результате инцидента пострадал один человек.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.
"30 июня в 09:30 в полицию поступило сообщение, что на улице Родниковой неизвестный произвел несколько выстрелов из неустановленного оружия у мужчины",- говорится в сообщении.
По информации правоохранителей, 31-летний пострадавший получил ранения в области шеи. Он госпитализирован в Харьковскую городскую клиническую больницу.
Сейчас по городу введена в действие полицейская операция "Сирена".
Проводится осмотр места происшествия и принимаются меры по установлению лица, причастного к совершению преступления.