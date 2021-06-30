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В Харькове неизвестный открыл стрельбу и скрылся: есть раненый

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Харьков, Среда 30 июня 2021 11:02
В Харькове неизвестный открыл стрельбу и скрылся: есть раненый Фото: в Харькове неизвестный открыл стрельбу и скрылся (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 30 июня в Московском районе Харькова неизвестный устроил стрельбу и скрылся. В результате инцидента пострадал один человек.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

"30 июня в 09:30 в полицию поступило сообщение, что на улице Родниковой неизвестный произвел несколько выстрелов из неустановленного оружия у мужчины",- говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, 31-летний пострадавший получил ранения в области шеи. Он госпитализирован в Харьковскую городскую клиническую больницу.

Сейчас по городу введена в действие полицейская операция "Сирена".

Проводится осмотр места происшествия и принимаются меры по установлению лица, причастного к совершению преступления.

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Стрельба оружие перехват Харьков
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