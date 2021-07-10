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В Харькове неизвестные устроили стрельбу по трамваю с пассажирами

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Харьков, Суббота 10 июля 2021 20:43
В Харькове неизвестные устроили стрельбу по трамваю с пассажирами Фото: последствия стрельбы по трамваю в Харькове (t.me/police_kh_region)
Автор: РБК-Украина

Сегодня, 10 июля, в Харькове неизвестные устроили стрельбу по трамваю с пассажирами. Пострадавших в результате инцидента нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook мэрии Харькова.

Сообщается, что инцидент произошел во второй половине дня на улице Полтавский Шлях - при движении в направлении центра неизвестные обстреляли из пневматического оружия трамвай маршрута №3.

"Никто из пассажиров не пострадал. На место происшествия были вызваны правоохранители, составлен протокол", - говорится в сообщении.

В Харькове неизвестные устроили стрельбу по трамваю с пассажирами

Фото: последствия стрельбы по трамваю в Харькове (t.me/police_kh_region)

В полиции отметили, что проводят проверку. По их информации, стрелял один человек, в результате повреждено стекло и двери в первом вагоне трамвая. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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Харьков трамвай Стрельба
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