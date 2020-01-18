В Харькове мужчина угрожал взорвать гранату на работе

В Харькове правоохранители задержали мужчину, который угрожал взорвать гранату на местном предприятии, где работал. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

Как сообщается, в пятницу, 17 января, около 11:50 мужчина позвонил в полицию и заявил, что находится с гранатой в частном предприятии, где собирается ее взорвать. Правоохранители, прибывшие на вызов, задержали мужчину и изъяли у него опасный предмет.

"С разрешения мужчины также был проведен осмотр его квартиры, где полицейские изъяли еще свыше 400 боеприпасов. Как пояснил задержанный, патроны и гранату он привез в 2014 из зоны проведения ООС, где служил в составе бригады и хранил их по месту проживания. Цель своего поступка мужчина объяснить не смог", - рассказали в полиции.

Отмечается, что изъятые боеприпасы были направлены на экспертизу, а в отношении действий мужчины было открыто уголовные производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 1 ст. 129 (угроза убийством) Уголовного кодекса. Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе в ходе бытового конфликта между жильцами общежития, один из участников взорвал гранату. В результате взрыва пострадали трое людей. Мужчина, который взорвал гранату, скрылся с места преступления.

Также РБК-Украина писало, что в Донецкой области мужчина бросил гранату во двор своих знакомых. В результате взрыва гранаты 62-летний житель Авдеевки получил осколочные ранения. Злоумышленник был задержан, он находился в алкогольном опьянении.