UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Харькове мужчина в очереди устроил стрельбу, есть раненые

Автор: РБК-Украина

В Индустриальном районе Харькова мужчина устроил стрельбу, когда стоял в очереди. В результате два человека получили ранения.

Об этом говорится в сообщении полиции Харьковской области.

Сообщается, что инцидент произошел на проспекте Архитектора Алешина. По данным полиции, в очереди в буфет, который работает на вынос, между мужчинами возник словесный конфликт.

"В ходе которого 34-летний мужчина взял спецсредство для отстрела резиновых пуль и осуществил несколько выстрелов в сторону мужчин 30 и 39 лет. Пострадавшие с телесными повреждениями доставили в больницу", - говорится в сообщении.

Отметим, как пишут местные СМИ, стрельба произошла в очереди возле одного из кафе сети быстрого питания "Буфет" в районе ХТЗ.

Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертное исследование. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее в Днепре киллер расстрелял автомобиль с человеком. Погибшим оказался полным тезкой местного криминального авторитета.

До этого в Киеве неизвестный открыл огонь по дорожникам во время ремонтных работ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ХарьковраненыеСтрельба