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В Харькове мужчина с балкона устроил стрельбу

Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 29 марта, в Харькове мужчина на балконе одной из многоэтажек устроил стрельбу. В результате инцидента никто не пострадал, а правонарушителя задержала правоохранители.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как сообщается, инцидент произошел около 17:20 в одной из многоэтажек по проспекту Тракторостроителей. Тогда 30-летний мужчина на балконе по месту жительства сделал несколько выстрелов вверх из стартового пистолета. Позже нарушитель пояснил, что таким образом он решил развлечься.

Также в ведомстве отмечают, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

Информация внесена в Единый учет заявлений и сообщений территориального подразделения полиции, решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

Напомним, ранее в Запорожье на проспекте Соборном нетрезвый житель города устроил стрельбу. По приезду правоохранители задержали стрелка и изъяли у него оружие.

Также РБК-Украина писало, что в Винницкой области на праздновании дня рождения мужчина устроил стрельбу из автомата. В результате были повреждены линии электропередач и обесточены почти целый поселок.

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