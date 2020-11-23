В Харькове маршрутка попала в ДТП с двумя фурами, есть пострадавший

В Харькове маршрутный автобус попал в аварию с двумя фурами. В результате ДТП есть пострадавший, это водитель маршрутки.

Об этом говорится в сообщении полиции Харьковской области.

Сообщается, что авария произошла на кольцевой дороге на съезде на проспект Гагарина. Полиция установила, что произошло столкновение трех автомобилей Renault Magnum, МАЗ и "Богдан", которые двигались в попутном направлении.

"Предварительно установлено, что 70-летний водитель автомобиля "Renault Magnum", съезжая с кольцевой дороги на проспект Гагарина, остановил свой грузовик, чтобы предоставить преимущество в движении встречному транспорту. В это время водитель почувствовал сильный удар в заднюю часть своего автомобиля. Когда он вышел из транспортного средства, то увидел, что в его авто врезался автобус "Богдан", в который в свою очередь выехал грузовик МАЗ", - говорится в сообщении.

В результате ДТП в больницу с ушибами доставили 54-летнего водителя автобуса.

Напомним, сегодня в Словакии автобус с украинцами попал в ДТП, в результате погибла 62-летняя пассажирка.

До этого в Польше в ДТП погибли двое украинцев.