В Харькове маршрутка насмерть сбила женщину на переходе

"5 января в 10:00 на проспекте Московском возле железнодорожной станции "Лосево" 55-летний водитель автобуса "Богдан" сообщением "Харьков - Мариуполь" совершил наезд на женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм 50 - летняя харьковчанка скончалась на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Сейчас следователями по факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) УКУ.

Максимальное наказание в соответствии с санкцией статьи предусматривает от 3 до 8 лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Все обстоятельства ДТП устанавливаются.