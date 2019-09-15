В Харькове на Марше равенства напали на активиста

В воскресенье, 15 сентября, после Марша равенства "ХарківПрайд" в центре города напали на парня. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на местные СМИ.

На кадрах видно, что до 20 человек шли за парнем, вероятно участником Марша равенства, после чего несколько из них начали наносить потерпевшему удары. Когда парень попытался убежать, злоумышленники догнали его и продолжили избивать, в том числе, ногами.

Кроме того, сообщается, что молодые люди в балаклавах использовали петарды, а также бросали камни в сторону полицейских. Произошло несколько столкновений. В полиции пока не комментируют ситуацию в городе.