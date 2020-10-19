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В Харькове с коронавирусом произошло то, что ранее было в Италии, - глава ОГА

Автор: Игорь Литвиненко

В Харькове на фоне роста заболеваемости не хватает врачей, а также больничных коек для лечения коронавируса. В связи с этим больных COVID-19 приходится размещать в больницах области.

Об этом в Telegram заявил глава Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер.

По его словам, ситуация похожа на ту, которая ранее была в Италии.

"Случилось то, что мы видели ранее в Италии. Переполненные больницы, нехватка врачей и коек, а также тысячи больных, которых мы вынуждены развозить по больницам области", - сказал Кучер.

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Глава ОГА призвал граждан соблюдать карантинные меры, чтобы уберечь тысячи харьковчан от вируса.

Напомним, Харьков с сегодняшнего дня находится в "красной" карантинной зоне.

Ранее РБК-Украина писало, что в Харьковской области не хватает больничных коек для пациентов с коронавирусом.

Также сообщалось, что в Украине ни один регион не готов к ослаблению карантина. При этом в Харьковской области одна из худших ситуаций с динамикой заболеваемости коронавирусом.

Отметим, за сутки в Украине подтвердили 4766 новых случаев коронавируса, из которых 595 в Харьковской области.

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