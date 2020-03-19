В Харькове изолированы свыше 20 человек с подозрением на коронавирус

Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что в городе изолированы 22 человека с подозрением на коронавирус. Об этом он написал в своем Telegram.

По словам Кернеса, в ночь с субботы на воскресенье в город прибудут 200 тысяч комплектов тестов, все медучреждения переведены в состояние готовности.

"По коронавирусу, данные на сегодня: 22 человека в городе под подозрением, они изолированы и под наблюдением врачей. Ни одного подтвержденного случая нет. В ночь с субботы на воскресенье в город прибудут 200 тысяч комплектов тестов, все медучреждения переведены в состояние готовности", - написал мэр.

Напомним, в Харькове закроют все развлекательные заведения и часть рынков в связи с карантинными мерами по борьбе с распространением коронавируса. Такое решение было принято 16 марта на заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям Харьковского горсовета. По словам вице-мэра Харькова Игоря Терехова, на время карантина должны быть закрыты все ночные клубы и дискотеки в городе.

Как писало РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский пригрозил уголовной ответственностью за невыполнение карантинных мер для предотвращения распространения коронавируса в Украине. По его словам, мэр Харькова Геннадий Кернес будет ответственным за каждого заболевшего на территории города.