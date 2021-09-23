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В Харькове избили полицейского, прибывшего на вызов

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Харьков, Четверг 23 сентября 2021 15:14
В Харькове избили полицейского, прибывшего на вызов Фото: в Харькове избили полицейского (фото facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Харькове вчера, 22 сентября, избили патрульного, который прибыл на вызов по факту семейной ссоры. Нападавшему теперь грозит до 5 лет за решеткой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Харьковской области.

Полицейские прибыли в пешем патруле на вызов, а в ходе документирования правонарушения на них напал нетрезвый 36-летний ранее неоднократно судимый житель квартиры.

"На неоднократные законные требования сотрудников полиции прекратить противоправные действия оказал сопротивление и умышленно нанес инспектору полиции несколько ударов рукой по голове и в лицо", - рассказали в полиции.

Сейчас нападавшему готовят подозрение за насилие в отношении работника правоохранительного органа, и решают вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения.

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