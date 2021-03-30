В Харькове в инфекционной больнице умерла 9-месячная девочка

Известно, что у ребенка обнаружили серьезное врожденное заболевание.

Главный врач детской инфекционной больницы Дмитрий Кухар сообщил, что маленькую пациентку в тяжелом состоянии доставили в медучреждение 29 марта.

"У нее была врожденная спинальная мышечная атрофия первого типа. Это недоразвитость мышц спины, которые осуществляют функцию вдоха и выдоха. Такая патология часто приводит к недостаточной вентиляции легких и может спровоцировать гипоксию", - рассказал врач.

По его информации, с 26 марта у девочки начались осложнения хронического заболевания и стала развиваться пневмония.

"Ребенка привезли к нам на скорой. По дороге в больницу фельдшеры реанимировали ее. Несмотря на все старания наших врачей, сегодня девочка умерла. Тест на COVID-19 показал отрицательный результат. Коронавируса у нее не было", - рассказал Кухар.