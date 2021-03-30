В Харькове в инфекционной больнице умерла 9-месячная девочка

В Харькове в детской инфекционной больнице умер младенец, которого госпитализировали с подозрением на коронавирус. Тест на COVID, однако, оказался отрицательным.
Об этом сообщает Newsroom со ссылкой на главного врача детской инфекционной больницы Дмитрия Кухаря.
Известно, что у ребенка обнаружили серьезное врожденное заболевание.
Главный врач детской инфекционной больницы Дмитрий Кухар сообщил, что маленькую пациентку в тяжелом состоянии доставили в медучреждение 29 марта.
"У нее была врожденная спинальная мышечная атрофия первого типа. Это недоразвитость мышц спины, которые осуществляют функцию вдоха и выдоха. Такая патология часто приводит к недостаточной вентиляции легких и может спровоцировать гипоксию", - рассказал врач.
По его информации, с 26 марта у девочки начались осложнения хронического заболевания и стала развиваться пневмония.
"Ребенка привезли к нам на скорой. По дороге в больницу фельдшеры реанимировали ее. Несмотря на все старания наших врачей, сегодня девочка умерла. Тест на COVID-19 показал отрицательный результат. Коронавируса у нее не было", - рассказал Кухар.
Напомним, 29 марта стало известно, что в Харькове умер 11-летний мальчик с села Ватутино Нововодолажской объединенной территориальной общины. У ребенка диагностировали COVID-19 и тяжелую форму герпесвирусной инфекции.
Известно, что школьник попал в больницу 8 марта. За его жизнь боролись больше двух недель. 26 марта пациент умер.