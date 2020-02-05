В Харькове госпитализировали студентов из Китая с подозрением на коронавирус

В Харькове из-за подозрений на коронавирус госпитализировали шестерых студентов из Китая. Об этом сообщает издание KHARKIV Today.

Сообщается, что студентов госпитализировали в Харьковскую областную инфекционную больницу. Они находятся в специальных боксах, за ними ведется усиленное наблюдение. Также сообщается, что коронавирус у них не подтвердился, однако предполагается, что они могли контактировать с носителями.

По словам медиков, только один из госпитализированных был в Ухане. Большинство из них учатся в ХАИ и живут в общежитиях. Ожидается, что в ближайшее время их выпишут.

Напомним, ранее Минздрав обнародовал новые данные о распространении коронавируса. В частности, в мире по состоянию на утро 5 февраля 2020 года до 493 выросло число летальных исходов.

Накануне Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отказалась признать начало пандемии коронавируса. Ситуация с его распространением говорит не о пандемии, а об эпидемии с множественными очагами.

Британские ученые заявили, что удалось достигнуть значительного прорыва в поиске вакцины от коронавируса, сократив требуемое на это времени с двух-трех лет до 14 дней.