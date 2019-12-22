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В Харькове в ДТП пострадали двое полицейских и подросток

Новости » Происшествия     22.12.2019 - 21:48
В Харькове в ДТП пострадали двое полицейских и подросток
Фото: ДТП в Харькове (hk.npu.gov.ua)

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований

В Харькове произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) на улице Клочковская, в результате которого пострадали два полицейских и 16-летний парень. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции области.

Сообщается, что авария с участием автомобилей Ford Focus, Daewoo Lanos, Volkswagen и Skoda Rapid произошла 22 декабря в 2:30. Травмы получил 16-летний пассажир Daewoo Lanos, а также сотрудники патрульной полиции 22 и 27 лет. Пострадавшие были доставлены в больницу.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Напомним, в Харьковской области произошло ДТП, в результате которого пострадали трое полицейских и водитель легкового автомобиля.

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