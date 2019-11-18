В Харькове в ДТП пострадали двое детей

В Харькове произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого травмированы двое детей и водитель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.

Отмечается, что авария произошла по улице Шевченко, где столкнулись автомобили Daewoo Lanos и Volkswagen Tiguan.

Правоохранители, прибывшие на место происшествия, предварительно установили, что водитель автомобиля Daewoo Lanos при выезде на главную дорогу не предоставил преимущество в движении транспортному средству Volkswagen Tiguan.

В результате аварии травмы получили 1,5-месячный и 11-летний мальчики, находившиеся в автомобиле Daewoo Lanos, а также 32-летний водитель Volkswagen Tiguan. Врачи диагностировали у пострадавших травмы головы, ушибы и перелом.

Фото: место ДТП (hk.npu.gov.ua)

Следственным открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства ДТП выясняются.

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