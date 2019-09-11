В Харькове в ДТП пострадали 4 человека, среди них дети

В среду, 11 сентября, в Индустриальном районе Харькова произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей, в результате которого пострадали 4 человека, из них двое - малолетние дети. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции города.

По данным правоохранителей, на перекрестке улиц Мира и Северина Потоцкого около 14:40 произошло столкновение автомобилей ВАЗ, Renault и Mercedes. В результате столкновения пострадали водитель ВАЗ и трое пассажиров Renault, в том числе женщина и дети в возрасте 1 и 6 лет. Пострадавшие были госпитализированы.

Отмечается, что правоохранители зарегистрировали информацию об инциденте. Сейчас продолжается проверка и установление причин дорожно-транспортного происшествия.

Напомним, 8 сентября в Киевской области на окружной дороге Обухова произошла ДТП с участием трех автомобилей. В результате инцидента погибли 2 человека, еще двое были госпитализированы с различными травмами.

Также РБК-Украина писало, что 8 сентября, на автодороге "Киев-Чоп" в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля погиб один человек и еще трое пострадали.

Кроме того, в Запорожской области произошло столкновение двух легковых автомобилей на автодороге "Харьков - Симферополь". В результате ДТП погибли 4 человека, еще четверо получили ранения. Также получили травмы двое малолетних детей.