UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Харькове COVID-больных будут принимать Диспансер радиационной защиты и роддом

Автор: Анастасия Рокитна

В Харькове больных COVID-19 будут принимать Диспансер радиационной защиты и роддом №2. Эти медицинские учреждения с 1 октября начнут принимать пациентов.

Об этом заявил директор Департамента здравоохранения Харьковской ОГА Максим Хаустов, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Депо.Харьков".

Сейчас там заполняют кислородом емкости, готовят помещения и персонал. Благодаря этим двум заведениям госпитальная база региона увеличится на 280 коек.

"По состоянию на 28 сентября, в соответствии с новым распоряжением руководителя работ по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации природного характера, протоколом №57 была выведена из резерва одна больница - это Диспансер радиационной защиты. Также был добавлен роддом №2 для лечения больных ковидом", - сказал Хаустов.

По его словам, если ситуация будет ухудшаться, то больных размесят в Госпитале ветеранов войны.

Напомним, COVID-больницы в Харькове почти заполнены. Больных везут в область.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХарьковКоронавирус