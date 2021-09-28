В Харькове COVID-больных будут принимать Диспансер радиационной защиты и роддом

В Харькове больных COVID-19 будут принимать Диспансер радиационной защиты и роддом №2. Эти медицинские учреждения с 1 октября начнут принимать пациентов.

Об этом заявил директор Департамента здравоохранения Харьковской ОГА Максим Хаустов, сообщает РБК-Украина , ссылаясь на " Депо.Харьков ".

Сейчас там заполняют кислородом емкости, готовят помещения и персонал. Благодаря этим двум заведениям госпитальная база региона увеличится на 280 коек.

"По состоянию на 28 сентября, в соответствии с новым распоряжением руководителя работ по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации природного характера, протоколом №57 была выведена из резерва одна больница - это Диспансер радиационной защиты. Также был добавлен роддом №2 для лечения больных ковидом", - сказал Хаустов.

По его словам, если ситуация будет ухудшаться, то больных размесят в Госпитале ветеранов войны.