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В Харькове чернобыльцы заблокировали больницу для приема больных COVID-19

Новости » Происшествия     22.06.2020 - 15:11
В Харькове чернобыльцы заблокировали больницу для приема больных COVID-19
Фото: заблокированная больница (twitter.com/XAPKIB)

Люди против госпитализации таких пациентов в диспансер радиационной защиты

В Харькове несколько десятков человек заблокировали областной диспансер радиационной защиты. Люди выступают против госпитализации в больницу пациентов с COVID-19.

Об этом сообщает Суспильне.

Известно, что большинство протестующих - представители чернобыльских организаций. По мнению людей, диспансер не предназначен для приема больных коронавирусной инфекцией.

Участники акции заявляют, что "под видом каких-то коронавирусных больных хотят забрать Чернобыльскую больницу".

"Мы не говорим, что они не люди, они тоже люди, их нужно обследовать, лечить, но этот диспансер не приспособлен для того, чтобы коронавирусных больных здесь лечить. Он в центре города! Мы против такого решения власти", - заявил чернобылец Сергей Беличенко.В Харькове чернобыльцы заблокировали больницу для приема больных COVID-19

Фото: заблокированная больница (twitter.com/XAPKIB)

Это уже второй протест чернобыльцев. Первый произошел 15 июня после того, как глава области Алексей Кучер заявил, что радиационный диспансер может начать принимать больных COVID-19, поскольку инфекционная больница перегружена.

Отметим, во время сегодняшней акции произошли стычки протестующих с полицией. Чернобыльцы пытались препятствовать въезду скорой помощи, которая должна была привезти первого пациента с областной инфекционки.

На данный момент в Харьковской чернобыльской больнице находится четыре таких пациента. У всех ПЦР-тестирование показало отрицательный результат.

Напомним, в феврале в Новых Санжарах произошли столкновения между местными и правоохранителями, участники акций были против размещения на территории госпиталя украинцев, эвакуированных из китайского Уханя.

В итоге были открыты 8 дел, подозрения объявили 10 самым активным участникам протестов.

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новости Украины ХарьковХарьковпротест
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