В Харькове больной коронавирусом сбежал из больницы

В Харькове из областной инфекционной больницы сбежал мужчина с коронавирусом, которого доставили из психиатрической больницы. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Сообщается, что 34-летний пациент был в доставлен в медицинское учреждение из психиатрической больницы с пневмонией. Сотрудники Слободского отдела полиции за несколько часов установили возможное местонахождение беглеца и связались с его матерью. Женщина сообщила, что сын находится дома.

Карета скорой помощи уже доставила мужчину в больницу.

Происшествие было зарегистрировано в Едином учете Слободского отдела полиции.

Фото: возвращение беглеца (hk.npu.gov.ua)

Напомним, в Херсонской области из пункта обсервации сбежали 15 человек. Большинство беглецов - из Западной Украины и из Днепропетровской области.

Кроме того, за прошлые сутки в Украине зафиксировали восемь новых летальных случаев от коронавируса. Всего в стране скончались 116 пациентов с COVID-19.

Всего по данным Центра гражданского здоровья, по состоянию на 9:00 16 апреля в Украине 4161 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, 186 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 397 новых случаев.