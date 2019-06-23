В Харькове автомобиль въехал в здание горсовета

В Харькове утром воскресенья, 23 июня, автомобиль Toyota врезался в здание городского совета на площади Конституции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции города.

Как сообщается, в воскресенье около 07:50 полиция получила сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на площади Конституции в Харькове. В сообщении говорилось, что автомобиль Toyota въехал в здание Харьковского горсовета.

Отмечается, что в результате инцидента пострадал один человек - 30-летний водитель автомобиля. Пострадавшего госпитализировали в больницу города. Пассажиров на момент ДТП в автомобиле не было.

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства инцидента.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате в Херсонской области в ДТП погибли 3 человека. Водитель автомобиля не справился с управлением и съехал в канал. Среди погибших - два ребенка 2002 и 2014 года рождения.

РБК-Украина писало, что в субботу, 15 июня, около 08:30 в Голосеевском районе Киева на Демеевской площади в результате дорожно-транспортного происшествия погибли 4 человека. Водитель автомобиля "Шевроле" совершил выезд на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем "Шкода".

Добавим, в Польше в ДТП погибли трое украинцев. Отмечается, что по неизвестным причинам водитель Opel Astra не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево.