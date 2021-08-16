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В Харькове автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе: она не выжила

Автор: РБК-Украина

В Харькове водитель микроавтобуса сбил женщину на пешеходном переходе. В результате происшествия она погибла на месте ДТП.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.

Сообщается, что информация о ДТП по улице Роганской поступила в полицию 16 августа в 10:40.

Правоохранители установили, что 31-летний водитель автомобиля Volkswagen Transporter сбил женщину, которая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу.

"В результате аварии погибла женщина 1985 года рождения", - сообщили в полиции.

На данный момент сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии. Сведенья об инциденте внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Напомним, что в Ивано-Франковской области перевернулся пожарный автомобиль. Пострадали шесть спасателей.

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