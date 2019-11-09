В Харькове автомобиль насмерть сбил пешехода

Фото: ДТП в Харкове (hk.npu.gov.ua)

В Харькове произошло два ДТП с участием пешеходов

В Харькове произошло два дорожно-транспортных происшествия, в результате которых один человек погиб, еще один получил повреждения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Харьковской области.

Сообщается, что одно из ДТП произошло в районе окружной дороги по улице Кольцевая. Водитель автомобиля "Ауди" совершил наезд на 62-летнего мужчину. От полученных травм пешеход погиб на месте. В полиции сообщили, что обстоятельства аварии устанавливаются.

Вторая авария произошла на проспекте Победы. Водитель автомобиля "ВАЗ-2108" сбил 19-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть. Девушка, получила перелом ног и была госпитализирована в больницу.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Житомирской области столкнулся грузовик с легковым автомобилем. В результате ДТП погибли три человека, еще один получил повреждения.

Кроме этого, утром 9 ноября произошла авария с участием грузовика и микроавтобуса в Одесской области. В результате столкновения шесть человек получили повреждения.