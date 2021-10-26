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В Харькове автомобиль на огромной скорости устроил смертельное ДТП

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Харькове вечером 26 октября на проспекте Гагарина произошло смертельное ДТП. Автомобиль на огромной скорости выехал на перекресток на красный свет и столкнулся с другой машиной, водитель которой погиб, еще три человека пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.

По предварительным данным, в ДТП погиб один человек, еще трое пострадали. На месте происшествия работают сотрудники полиции, следственно-оперативная группа и медики. Выясняются обстоятельства аварии.

Фото и видео с места аварии опубликовал Telegram-канал Харків Life. На кадрах видно, как автомобиль на огромной скорости проезжает перекресток на красный свет и сталкивается с другой машиной. После удара они проезжают несколько десятков метров.

По словам очевидцев, одна из машин врезалась в рекламный щит. На опубликованных фотографиях видны разбросанные по дороге и газоне запчасти поврежденных автомобилей. Один из них представляет собой искореженную груду металла.

Фото: в Харькове произошло смертельное ДТП - полиция устанавливает обстоятельства (t.me/kharkivlife)

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Министерство внутренних дел УкраиныДТПХарьков