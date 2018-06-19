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В Харькове арестовали водителя, который сбил насмерть семилетнюю девочку

НовостиОбщество    19.06.2018 - 17:42
Фото: ДТП в Харькове (РБК-Украина)
Фото: ДТП в Харькове (РБК-Украина)

Во время судебного заседания водитель признал свою вину

Суд избрал меру пресечения для водителя микроавтобуса, который в Харькове насмерть сбил семилетнюю девочку, в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога. Об этом сообщает прес-служба прокуратуры Харьковской области.

"Суд поддержал ходатайство прокуратуры и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога", - говорится в сообщении.

Во время судебного заседания водитель признал свою вину.

Сторона защиты ходатайствовала об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове на улице Драгомировская 17 июня 42-летний водитель микроавтобуса сбил семилетнего ребенка.

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Теги публикации: Харьков, Харьков, Суд, авария  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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