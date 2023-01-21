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У Харківській області знайшли схованку з сотнею російських снарядів

Фото: у Харківській області знайшли схованку з сотнею російських снарядів (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Схованку з російським озброєнням було виявлено в одному з населених пунктів Харківської області. Його передали українськмі військовим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дергачівської міської військової адміністрації В'ячеслава Задоренко.

За його даними, в населеному пункті Токарівка було виявлено понад сотню артилерійських снарядів калібру 122 мм.

"Ось так виглядає російський "лендліз!" Тепер хлопці повернуть російські снаряди назад до Росії", - написав чиновник.

Він повідомив, що всі снаряди було вивезено за територію громади та передано на потреби 113 окремої бригади територіальної оборони.

Нагадаємо, правоохоронці провели огляд деокупованої частини Миколаївської області та виявили російські боєприпаси та техніку армії РФ в одному із домоволодінь.

Також раніше у Харківській області поліція виявила кілька десятків різних вибухонебезпечних предметів на деокупованих територіях.

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