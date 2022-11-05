У Харківській області затримали фаната "русского мира" з гранатами та вибухівкою

Прикордонники затримали прихильника окупантів у Харківській області. У нього виявили гранати та саморобну вибухівку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу в Telegram.

Фанат "русского мира" публічно підтримував російське вторгнення в Україну. Він закликав місцевих жителів до співпраці з окупантами. Крім того, поплічник ворога стверджував, що російська армія не обстрілює мирне населення.

Під час обшуку вдома у підозрюваного знайшли 5 гранат та саморобну вибухівку.