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У Харківській області затримали фаната "русского мира" з гранатами та вибухівкою

Фото: у Харківській області викрили поплічника окупантів (t.me/DPSUkr)
Автор: Наталія Юрченко

Прикордонники затримали прихильника окупантів у Харківській області. У нього виявили гранати та саморобну вибухівку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу в Telegram.

Фанат "русского мира" публічно підтримував російське вторгнення в Україну. Він закликав місцевих жителів до співпраці з окупантами. Крім того, поплічник ворога стверджував, що російська армія не обстрілює мирне населення.

Під час обшуку вдома у підозрюваного знайшли 5 гранат та саморобну вибухівку.

Нагадаємо, у Харківській області затримали колишню поліцейську, яка працювала на окупантів та вступила до лав так званої "народної міліції".

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