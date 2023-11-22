У Харківській області затримали агента, який розвідував оборону ЗСУ на кордоні з Росією

"Для орієнтовного встановлення таких "маршрутів" фігурант обходив місцевість та шукав сліди танкових гусениць", - йдеться в повідомленні.

Також він випитував "потрібну" інформацію у своїх знайомих місцевих жителів під виглядом побутових розмов. Крім того, російський агент намагався дізнатися про місця базування підрозділів СБУ та Національної поліції поблизу кордону з РФ.

Крім того, у разі ворожих "прильотів", зловмисник збирав інформацію про їхні наслідки та "звітував" окупантам.

"Ще одним його завданням було створення власної мережі інформаторів, до якої мало ввійти якомога більше мешканців звільнених районів Харківщини", - додали в СБУ.

За даними слідства, російським агентом виявився 41-річний мешканець Вовчанська, який у липні цього року був дистанційно завербований кадровим співробітником ФСБ.

Після вербування зрадник отримав від російської спецслужби інструкції щодо проведення розвідувально-підривної діяльності та обрав собі оперативний псевдонім "Лексус".

СБУ його затримала під час дорозвітки прикордонної території області. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Як повідомлялося, раніше СБУ викрила ще одного ворожого посібника, який пішов на добровільну співпрацю з російськими окупантами після захоплення частини Харківської області. Ним виявився колишній інженер Куп'янського управління магістральних газопроводів.

Також у Харкові розкрили ще одного агента головного управління Генштабу Збройних сил Росії (відомого як ГРУ). Він коригував ракетно-артилерійські удари ворога по військовій та критичній інфраструктурі обласного центру.