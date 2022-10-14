В Харківській області затримали 18-річного агента Росії, - СБУ

"Поплічника ворога вдавалося затримати "на гарячому" під час збору інформації про позиції та пересування української техніки та військових. У ході обшуку у нього вилучили мобільний телефон, сім-карти та ноутбук із доказами протиправної діяльності", - пише пресслужба СБУ.

Згідно з даними слідства, 18-річний мешканець Краснограду Харківської області допомогав ворогу за грошову винагороду.

Наразі слідчі повідомили хлопцю про підозру, а суд обрав йому запобіжний захід вигляді тримання під вартою. Ворожому агенту загрожує до 12 років позбавлення волі.

Фото: в Харківській області затримали 18-річного агента Росії (ssu.gov.ua)