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В Харківській області затримали 18-річного агента Росії, - СБУ

Фото: в Харківській області затримали 18-річного агента Росії (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Співробітники служби безпеки викрили 18-річного агента Росії у Харківській області. Поплічника ворога було затримано "на гарячому".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

"Поплічника ворога вдавалося затримати "на гарячому" під час збору інформації про позиції та пересування української техніки та військових. У ході обшуку у нього вилучили мобільний телефон, сім-карти та ноутбук із доказами протиправної діяльності", - пише пресслужба СБУ.

Згідно з даними слідства, 18-річний мешканець Краснограду Харківської області допомогав ворогу за грошову винагороду.

Наразі слідчі повідомили хлопцю про підозру, а суд обрав йому запобіжний захід вигляді тримання під вартою. Ворожому агенту загрожує до 12 років позбавлення волі.

Фото: в Харківській області затримали 18-річного агента Росії (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ викрила ворожу агентурну мережу, в яку входили 7 ув’язнених, що прибули після етапування з тюрем тимчасово окупованої Луганської області.

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