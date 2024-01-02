В Харківській області запустили систему оповіщення для жителів прифронтових територій: як працює

За даними адміністрації, у смс-оповіщенні вказаний номер "гарячої лінії" із питань евакуації.

Фото: в Харківській області запустили систему оповіщення (t.me/synegubov)

Смс розраховані на людей поважного віку, які не мають гаджетів та Інтернету. А також родичів осіб, які проживають в небезпечних прифронтових районах області.

Евакуація з Харківської області

Нагадаємо, в області триває процес добровільної рекомендованої евакуації із громад Куп’янського, Чугуївського та Ізюмського районів.

"Усім, хто бажає тимчасово виїхати із цих та інших прифронтових районів, надається вся необхідна юридична та гуманітарна допомога". - наголосили в Харківській ОВА.

Ми вже повідомляли, що евакуація дітей з трьох територіальних громад Куп'янського району Харківської області повністю завершена.

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