У Харківській області зафіксували випадок дирофіляріозу: що це за хвороба та як лікуватися

У селищі Донець Ізюмського району виявлено випадок дирофіляріозу у жінки 1978 року народження. Пацієнтка звернулася до лікарів зі скаргами на почервоніння та припухлість у правій повіці, відчуття стороннього тіла та "переміщення" припухлості.

У той же день жінці провели оперативне втручання в Балаклійській багатопрофільній лікарні інтенсивного лікування, де видалили паразита завдовжки 3,5 см. У лабораторії підтвердили, що це Dirofilaria repens — ниткоподібний круглий гельмінт, який спричиняє дирофіляріоз.

На місці проживання хворої проведено епідеміологічне обстеження та запроваджено протиепідемічні заходи.

Що таке дирофіляріоз

Це паразитарне захворювання, яке передається через укуси комарів. Джерелом інфекції є уражені паразитом собаки, коти та інші хижаки. Личинки паразита, потрапляючи в організм людини, повільно ростуть і можуть досягати розмірів до 30 см. Основні симптоми – почервоніння, припухлості, свербіж, відчуття стороннього тіла та "повзання" під шкірою.

Щоб уникнути зараження:

слідкуйте за здоров’ям домашніх тварин та проводьте профілактичне лікування

уникайте прогулянок тварин у місцях великої кількості комарів, особливо у вечірній час

встановлюйте сітки на вікна та двері, щоб уникнути зальоту комарів

знищуйте комарів у місцях їхнього виплоду та у приміщеннях

використовуйте репеленти для індивідуального захисту

Дотримання цих рекомендацій допоможе зменшити ризик зараження.