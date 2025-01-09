У Харківській області зафіксували випадок дирофіляріозу: що це за хвороба та як лікуватися

У Харківській області зафіксовано випадок паразитарного захворювання дирофіляріозу. Лікарі пояснили, чим небезпечна ця хвороба та як вберегтися від зараження.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб.
У селищі Донець Ізюмського району виявлено випадок дирофіляріозу у жінки 1978 року народження. Пацієнтка звернулася до лікарів зі скаргами на почервоніння та припухлість у правій повіці, відчуття стороннього тіла та "переміщення" припухлості.
У той же день жінці провели оперативне втручання в Балаклійській багатопрофільній лікарні інтенсивного лікування, де видалили паразита завдовжки 3,5 см. У лабораторії підтвердили, що це Dirofilaria repens — ниткоподібний круглий гельмінт, який спричиняє дирофіляріоз.
На місці проживання хворої проведено епідеміологічне обстеження та запроваджено протиепідемічні заходи.
Це паразитарне захворювання, яке передається через укуси комарів. Джерелом інфекції є уражені паразитом собаки, коти та інші хижаки. Личинки паразита, потрапляючи в організм людини, повільно ростуть і можуть досягати розмірів до 30 см. Основні симптоми – почервоніння, припухлості, свербіж, відчуття стороннього тіла та "повзання" під шкірою.
Щоб уникнути зараження:
Дотримання цих рекомендацій допоможе зменшити ризик зараження.
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