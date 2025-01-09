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У Харківській області зафіксували випадок дирофіляріозу: що це за хвороба та як лікуватися

Фото: Хвороби очей (freepik.com)
Автор: Тетяна Веремєєва

У Харківській області зафіксовано випадок паразитарного захворювання дирофіляріозу. Лікарі пояснили, чим небезпечна ця хвороба та як вберегтися від зараження.

У селищі Донець Ізюмського району виявлено випадок дирофіляріозу у жінки 1978 року народження. Пацієнтка звернулася до лікарів зі скаргами на почервоніння та припухлість у правій повіці, відчуття стороннього тіла та "переміщення" припухлості. 

У той же день жінці провели оперативне втручання в Балаклійській багатопрофільній лікарні інтенсивного лікування, де видалили паразита завдовжки 3,5 см. У лабораторії підтвердили, що це Dirofilaria repens — ниткоподібний круглий гельмінт, який спричиняє дирофіляріоз. 

На місці проживання хворої проведено епідеміологічне обстеження та запроваджено протиепідемічні заходи. 

Що таке дирофіляріоз

Це паразитарне захворювання, яке передається через укуси комарів. Джерелом інфекції є уражені паразитом собаки, коти та інші хижаки. Личинки паразита, потрапляючи в організм людини, повільно ростуть і можуть досягати розмірів до 30 см. Основні симптоми – почервоніння, припухлості, свербіж, відчуття стороннього тіла та "повзання" під шкірою. 

Щоб уникнути зараження: 

  • слідкуйте за здоров’ям домашніх тварин та проводьте профілактичне лікування
  • уникайте прогулянок тварин у місцях великої кількості комарів, особливо у вечірній час
  • встановлюйте сітки на вікна та двері, щоб уникнути зальоту комарів
  • знищуйте комарів у місцях їхнього виплоду та у приміщеннях
  • використовуйте репеленти для індивідуального захисту

Дотримання цих рекомендацій допоможе зменшити ризик зараження.

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