У Харківській області водія автотранспортного підприємства вдарило струмом, він загинув

У місті Дергачі Харківської області водій місцевого автотранспортного підприємства, перебуваючи за кермом вантажного автомобіля, загинув від удару струмом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики України.
За інформацією Міненерго, водій місцевого автотранспортного підприємства, перебуваючи за кермом вантажного автомобіля, кузовом транспорту доторкнувся до лінії електропередачі і був уражений струмом.
Лікарі швидкої допомоги констатували смерть. Наразі триває розслідування обставин нещасного випадку.
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