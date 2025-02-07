Підірвався вночі у своїй кімнаті. Під Харковом загинув 10-річний хлопчик

У Харківській області через підрив вибухонебезпечного предмета загинула 10-річна дитина. За справу взялась поліція.

РБК-Україна розповідає, що відомо про цей трагічний випадок.

Загибель дитини через вибух у Харківській області: реакція ДСНС і поліції

Про трагедію у Харківській області розповіли у Державній службі України з надзвичайних ситуацій. Згідно з інформацією ДСНС, надзвичайна подія сталась у селищі Коротич Харківського району вночі проти п'ятниці, 7 лютого.

"У приватному будинку стався підрив невідомого вибухонебезпечного предмета (ВНП). Внаслідок вибуху загинув 10-річний хлопчик", - розповіли у прес-службі рятувальників у Facebook.

Там додали, що на місці працюють правоохоронці, котрі з'ясовують обставини події.

Насамкінець держслужба вкотре звернулась до українців із проханням суворо дотримуватись заходів мінної безпеки та нагадала про правила поведінки при виявленні вибухонебезпечного предмета, які вбережуть життя:

зупинитись, не наближатись і не чіпати ВНП;

повідомити про знахідку за номерами "101" або "102";

позначити місце знахідки підручними засобами (стрічка, гілки, каміння);

відійти на безпечну відстань;

попередити інших про небезпеку.

Повідомлення ДСНС (скриншот: facebook.com/DSNSKHARKIV)

Дещо згодом у поліції Харківської області повідомили, що за фактом загибелі дитини розпочали кримінальне провадження.

"У будинку за місцем проживання внаслідок вибуху 10-річний хлопчик отримав не сумісні з життям травми", - розповіли правоохоронці.

Зазначається, що вночі 7 лютого до поліції надійшло повідомлення про те, що загинула дитина. За вказаною адресою виїхали:

працівники слідчо-оперативної групи;

спеціалісти вибухотехнічної служби;

спеціалісти криміналістичної лабораторії.

"Встановлено, що вночі батьки прокинулися від звуку вибуху в кімнаті сина та виявили дитину без ознак життя", - повідомили у прес-службі поліції у Facebook.

Уточнюється, що в ході обстеження місця події попередньо встановлено, що здетонував підривач А670 до снарядів.

"Слідчі відкрили кримінальне провадження за пунктом 2 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України з приміткою "нещасний випадок". Слідчі встановлюють походження боєприпасу. Триває досудове розслідування", - підсумували правоохоронці.

Допис поліції Харківської області (скриншот: facebook.com/police.kharkov)