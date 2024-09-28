У Харківській області від удару FPV-дрону по авто загинув суддя Верховного суду

За даними правоохоронців, сьогодні, 28 вересня, ворожий FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль "Mitsubishi Lancer" у селищі Козача Лопань Дергачівської ТГ. В результаті удару 61-річний водій загинув на місці. Жертвою цинічного удару став суддя Верховного Суду, який розвозив гуманітарну допомогу місцевим мешканцям.

За даними джерела РБК-Україна, загиблий суддя - Леонід Лобойко.

Також наразі відомо про трьох поранених жінок. За попередніми даними, вони теж перебували у цьому автомобілі. Їх госпіталізували до лікарні.

"Уточнена інформація буде надана після встановлення всіх деталей чергового злочину російської армії", - наголосили в прокуратурі.

Правоохоронці зауважили, що прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.