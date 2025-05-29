У Харківській області стався вибух біля авто працівника ТЦК: йому ампутували кисть

Як повідомляється, військовослужбовець одного з районних ТЦК та СП Харківської області дістав важку травму в результаті вибуху невідомого предмета, який він знайшов біля свого автомобіля.

Травмованому надано екстрену медичну допомогу, лікарі були вимушені ампутувати кисть. Наразі загрози життю військовослужбовця немає, він перебуває під наглядом медиків.

"Прикро, що військовослужбовець, який був переведений з бойової бригади за станом здоров'я після поранення для подальшого проходження служби у ТЦК та СП, дістав важке травмування в умовному тилу", - зазначили у ТЦК.

Наразі з'ясовуються причини та обставини події з'ясовуються. За даним фактом органом досудового розслідування внесенні відомості до ЄРДР, відкрито кримінальне провадження, тривають слідчі дії.

У обласному та підпорядкованих районних ТЦК та СП проводяться додаткові заняття та інструктажі щодо поводження з вибухонебезпечними та підозрілими предметами.