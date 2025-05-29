У Харківській області стався вибух біля авто працівника ТЦК: йому ампутували кисть
У Харківській області через вибух невідомого предмета поранено працівника ТЦК. Військовому ампутували кисть.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Харківського ОТЦК та СП.
Як повідомляється, військовослужбовець одного з районних ТЦК та СП Харківської області дістав важку травму в результаті вибуху невідомого предмета, який він знайшов біля свого автомобіля.
Травмованому надано екстрену медичну допомогу, лікарі були вимушені ампутувати кисть. Наразі загрози життю військовослужбовця немає, він перебуває під наглядом медиків.
"Прикро, що військовослужбовець, який був переведений з бойової бригади за станом здоров'я після поранення для подальшого проходження служби у ТЦК та СП, дістав важке травмування в умовному тилу", - зазначили у ТЦК.
Наразі з'ясовуються причини та обставини події з'ясовуються. За даним фактом органом досудового розслідування внесенні відомості до ЄРДР, відкрито кримінальне провадження, тривають слідчі дії.
У обласному та підпорядкованих районних ТЦК та СП проводяться додаткові заняття та інструктажі щодо поводження з вибухонебезпечними та підозрілими предметами.
Конфлікти з ТЦК
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що жителька Одеської області звернулася до поліції з фальшивим повідомленням про підготовку вибуху в ТЦК. Жінка намагалася цим способом завадити мобілізації свого родича.
Також в одному з районів Харкова стався конфлікт між співробітниками ТЦК та чоловіком у якого намагались перевірити документи.
А у Черкасах правоохоронці затримали трьох чоловіків та жінку, які причетні до нападу на співробітників ТЦК.
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