У Харківській області рецидивіст шпигував для російських ДРГ: зрадника спіймали

У Харківській області викрили рецидивіста, який шпигував для росіян. Окупанти використовували отримані дані для підготовки операцій, зокрема із залучення ДРГ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Служби безпеки України.
Зрадником виявився мешканець Вовчанського району з кримінальним минулим. 45-річний чоловік раніше відбував покарання за крадіжки та нанесення тяжких тілесних ушкоджень, які призвели до загибелі потерпілого.
У поле зору російської розвідки він потрапив через свої прокремлівські погляди. Зрадник обходив прикордонну місцевість, де відстежував розташування оборонних ліній та вогневих позицій ЗСУ. Координати він позначав на Google-картах.
СБУ зазначає, що розвідінформація потрібна була окупантам для планування бойових операцій, у тому числі із залученням диверсійно-розвідувальних груп.
Спецслужбі вдалося вчасно викрили інформатора та задокументувати його діяльність. Під час обшуків у нього вдома знайшли мобільний телефон з доказами.
Фігуранту оголосили підозру за ч. 2 ст. 114-2 ККУ (несанкціоноване поширення інформації про ЗСУ). Зрадник перебуває під вартою. Йому загрожує до восьми років за ґратами.
Фото: у Харківській області спіймали рецидивіста-зрадника (ssu.gov.ua)
Нагадаємо, СБУ викрила жінку, яка допомагала російським військам у 2022 році. Зрадниця шпигувала для росіян під час боїв за Київ.
Також раніше правоохоронці спіймали у Харкові двох російських інформаторів. Шпигуни передали ворогу дані, які росіяни використовували, що вдарити авіабомбами по українських військ.
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