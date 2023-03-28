У Харківській області поліцейські виявили тіла двох людей, які загинули від обстрілів РФ

У Харківській області поліцейські виявили тіла двох людей, які загинули від обстрілів військових РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку поліції Харківської області.
"19 березня минулого року під час обстрілів з важкого озброєння військовими РФ 57-річна жінка знаходилась біля свого будинку та отримала осколкові поранення, від яких померла", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що сусіди поховали її на кладовищі. Місце поховання люди позначили табличкою з даними померлої. Поліцейські вилучили тіло загиблої та направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.
Також мешканець селища Прудянка Харківського району помер 11 липня минулого року від уламків снаряда невстановленого калібру, який вибухнув на території його домоволодіння.
"Останки загиблого направлені на проведення судово-медичної експертизи. Триває розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни", - додали у поліції.
Нагадаємо, що правоохоронці виявили тіла двох людей в Ізюмському районі Харківської області, які загинули від авіаційних бомбардувань армії РФ.
Правоохоронці ексгумували тіло чоловіка, який загинув від обстрілів армії РФ в Ізюмському районі Харківської області.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.
Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.