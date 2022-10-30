UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Харківській області після підриву на невідомій вибухівці загинув суддя

Фото: у Харківській області після підриву на невідомій вибухівці загинув суддя (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У суботу, 29 жовтня, у Харківській області на вибуховому пристрої підірвався та загинув суддя Красноградського районного суду Дмитро Константинов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Верховного суду.

"29 жовтня трагічно загинув суддя Красноградського районного суду Харківської області Дмитро Константинов, 1980 року народження", - йдеться в повідомленні 30 жовтня.

Відомо, що суддя підірвався на вибуховому пристрої в селищі Борщова Харківської області, яке тривалий час було в окупації.

Як повідомлялось, 26 жовтня в Ізюмському районі Харківської області на міні, попередньо, протитанковій, підірвався автомобіль піротехніків ДСНС. В результаті НП одна людина загинула, ще 6 отримали поранення.

Нагадаємо, у середу, 20 жовтня, в Ізюмському районі Харківської області автомобіль ДСНС підірвався на ворожій міні. Загинули 2 особи, 4 поранені.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
харковвибухиВійна в Україні