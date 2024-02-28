У Харківській області підлітки до смерті забили пенсіонера. Їм оголошено підозру

За даними слідства, 21 лютого цього року неповнолітні накинулися на 62-річного чоловіка та забили його до смерті. Свої дії зловмисники знімали на відео.

Як з'ясували слідчі, особам, причетним до вбивства, виявилися троє 15 та 16-річних підлітків, мешканців міста Красноград. Поліцейські вилучили мобільні телефони з відеодоказами тяжкого злочину.

Їм вже оголошено підозру та загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Наразі підліткам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Рівненській області сталася смертельна ДТП за участю мікроавтобуса та вантажівки, в якій загинуло четверо людей. Сиротами залишилося 13 дітей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.