У Харківській області оголосили дні жалоби через російський теракт у Грозі

Він зазначив, що терористична атака росіян по селу Гроза стала найкривавішим злочином окупантів у Харківській області за весь час від початку повномасштабного вторгнення.

"Три дні, з 6 по 8 жовтня, в Харківській області будуть оголошені днями жалоби. Вічна пам'ять жертвам російського терору. Щирі співчуття їхнім рідним та близьким", - написав Синєгубов.

Обстріл села Гроза

Сьогодні окупанти завдали ракетного удару по селу Гроза Куп'янського району. Під атаку потрапил магазин-кафе, де проходили поминки.

Попередньо, росіяни могли використати для обстрілу балістичну ракету "Іскандер". При цьому удар могли навести, наразі правоохоронці перевіряють цю версію.

Детальніше про російський обстріл Грози можна прочитати у матеріалі РБК-Україна.

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