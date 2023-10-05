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У Харківській області оголосили дні жалоби через російський теракт у Грозі

Харківська область, Четвер 05 жовтня 2023 18:33
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У Харківській області оголосили дні жалоби через російський теракт у Грозі Фото: у Харківській області оголосили дні жалоби через російський теракт у Грозі (t.me/synegubov)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Харківській області оголосили жалобу на три дні через російський теракт у Грозі, який забрав життя 51 людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Він зазначив, що терористична атака росіян по селу Гроза стала найкривавішим злочином окупантів у Харківській області за весь час від початку повномасштабного вторгнення.

"Три дні, з 6 по 8 жовтня, в Харківській області будуть оголошені днями жалоби. Вічна пам'ять жертвам російського терору. Щирі співчуття їхнім рідним та близьким", - написав Синєгубов.

Обстріл села Гроза

Сьогодні окупанти завдали ракетного удару по селу Гроза Куп'янського району. Під атаку потрапил магазин-кафе, де проходили поминки.

Попередньо, росіяни могли використати для обстрілу балістичну ракету "Іскандер". При цьому удар могли навести, наразі правоохоронці перевіряють цю версію.

Детальніше про російський обстріл Грози можна прочитати у матеріалі РБК-Україна.

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Харків ракетный удар
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