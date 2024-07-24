У Харківській області в одному з підрозділів сталася стрілянина: є загиблі та поранені

"Сьогодні в Харківській області в одному з підрозділів, військовослужбовцями, на основі особистих взаємин, була застосована вогнепальна зброя", - сказано в повідомленні ОСУВ.

В результаті стрілянини відомо про трьох загиблих військових та чотирьох поранених - їх оперативно госпіталізували. Стан поранених - тяжкий.

"На місці події працюють Військова служба правопорядку у ЗС України та правоохоронні органи", - уточнили в Оперативно-стратегічному угрупованні військ.