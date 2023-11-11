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Обганяв комбайн і наїхав на міну. У Харківській області підірвався автомобіль

Фото: в Харківській області на міні підірвався автомобіль (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В Чугуївському районі Харківської області на міні підірвався автомобіль. В результаті інциденту постраждав чоловік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Харківської прокуратури.

За даними слідства, сьогодні ввечері на дорозі між селами Гракове та Мосьпанове автомобіль, який намагався обʼїхати сільськогосподарську машину, підірвався на вибухонебезпечному предметі.

"За попередніми даними, це була міна", - повідомили правоохоронці.

Внаслідок вибуху 46-річний водій отримав осколкові поранення. Наразі він перебуває у лікарні.

Мінна небезпека

Нагадаємо, що внаслідок війни з Росією, у фронтових регіонах залишається високою мінна небезпека. У зв'язку з цим цивільних закликають:

  • уникати невідомих й неперевірених ґрунтових доріг;
  • не чіпляти будь-які підозрілі предмети;
  • не відвідувати ліси, лісосмуги, поля, заплави річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точились бої, або ж які перебували під окупацією.

Ми також писали, як спрацьовують та чим небезпечні протипіхотні міни.

У разі виявлення підозрілого предмета повідомте про "знахідку" в ДСНС або ж в Нацполіцію за телефонами 101 й 102.

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харковВійна Росії проти України