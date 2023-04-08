У Харківській області ексгумували тіла двох людей, які загинули внаслідок обстрілу РФ

У селищі Слобожанське (Харківська область) ексгумували тіла двох чоловіків, які торік загинули від обстрілу окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку поліції Харківської області.

"Мешканці селища Слобожанське Харківського району у серпні минулого року потрапили під обстріл та від отриманих тілесних ушкоджень померли", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рідні поховали 50 і 46-річних братів на подвір'ї домоволодіння.

Правоохоронці ексгумували тіла чоловіків, для встановлення причини смерті рештки загиблих направлені на судово-медичну експертизу.