У Харківській області чотири працівники дорожньої служби підірвалися на мінах: є загиблі

"В області залишається високою мінна небезпека. Чи не щодня є постраждалі серед мирного населення. Сьогодні на трасі біля Чкаловського в Чугуївському районі підірвалися працівники дорожньої служби", - заявив очільник області.

Синєгубов пояснив, що дві людини загинули, ще 2 госпіталізовані. Піротехніки проводять роботи щодня, вже знищили 45 тисяч вибухонебезпечних предметів.

"Але скільки ще триватиме процес - прогнозувати складно, адже окупанти замінували величезні території", - додав глава регіону.