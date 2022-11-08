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У Харківській області чотири працівники дорожньої служби підірвалися на мінах: є загиблі

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Україна, Вівторок 08 листопада 2022 18:12
У Харківській області чотири працівники дорожньої служби підірвалися на мінах: є загиблі Фото: У Харківській області чотири людини підірвалися на мінах (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

У вівторок, 8 листопада, біля Чкаловського (Харківська область) на мінах підірвалися працівники дорожньої служби. Двоє з них загинули.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"В області залишається високою мінна небезпека. Чи не щодня є постраждалі серед мирного населення. Сьогодні на трасі біля Чкаловського в Чугуївському районі підірвалися працівники дорожньої служби", - заявив очільник області.

Синєгубов пояснив, що дві людини загинули, ще 2 госпіталізовані. Піротехніки проводять роботи щодня, вже знищили 45 тисяч вибухонебезпечних предметів.

"Але скільки ще триватиме процес - прогнозувати складно, адже окупанти замінували величезні території", - додав глава регіону.

Нагадаємо, що у Харківській області двоє людей підірвалися на ворожих мінах.

Раніше двоє чоловіків загинули внаслідок підриву автомобіля на російській міні на дорозі в Золочівській громаді.

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