У Харківській області чоловік закидав гранатами дачний кооператив, його затримали

За його словами, сьогодні вранці до поліції зателефонувала місцева жителька, яка почула щонайменше три вибухи.

"Виявилося, що це не ворожий обстріл. Гранати на ділянку, де в той момент працювали будівельники, кидав цей чоловік. Встиг застосувати щонайменше чотири гранати. На місце миттєво виїхав КОРД - ще дві гранати він викинув в кущі, коли прибула група", - розповів Болвінов.

Він додав, що на місці виявили чотири воронки. Також пошкоджено позашляховик, який був припаркований поруч. Обійшлося без постраждалих, будинки навколо також цілі.

З затриманим працюють слідчі, з'ясовують причину його неадекватної поведінки та походження зброї. Вдома у чоловіка проводяться невідкладні обшуки.

Фото: у Харківській області затримали чоловіка, який закидав гранатами дачний кооператив (Facebook-сторінка Сергія Болвінова)