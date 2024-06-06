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У Харківській області чоловік закидав гранатами дачний кооператив, його затримали

Фото: у Харківській області затримали чоловіка, який закидав гранатами дачний кооператив (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У селі Мала Данилівка Харківської області правоохоронці затримали чоловіка, який закидав гранатами дачний кооператив.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook начальника Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергія Болвінова.

За його словами, сьогодні вранці до поліції зателефонувала місцева жителька, яка почула щонайменше три вибухи.

"Виявилося, що це не ворожий обстріл. Гранати на ділянку, де в той момент працювали будівельники, кидав цей чоловік. Встиг застосувати щонайменше чотири гранати. На місце миттєво виїхав КОРД - ще дві гранати він викинув в кущі, коли прибула група", - розповів Болвінов.

Він додав, що на місці виявили чотири воронки. Також пошкоджено позашляховик, який був припаркований поруч. Обійшлося без постраждалих, будинки навколо також цілі.

З затриманим працюють слідчі, з'ясовують причину його неадекватної поведінки та походження зброї. Вдома у чоловіка проводяться невідкладні обшуки.

Фото: у Харківській області затримали чоловіка, який закидав гранатами дачний кооператив (Facebook-сторінка Сергія Болвінова)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Харківській області чоловік напідпитку кинув гранату в автомобіль своєї сусідки. Правопорушника затримали, йому інкримінують хуліганство.

А у Чернівцях чоловік у стані алкогольного сп'яніння кинув гранату у квартирі співмешканки. Унаслідок вибуху він отримав травми кінцівок.

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Харків