Сьогодні, 3 лютого, в селі Самійлівка Харківська області працівники поліції в одному з будинків виявили тіла 4 загиблих осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеграм-канал Головного управління ДСНС України у Харківській області.

Зранку до ДСНС від райвідділу Нацполіції надійшло повідомлення про те, що у приватному домоволодінні виявлено четверо загиблих осіб. За попередніми даними, люди отруїлись чадним газом. Горіли стілець та підлога на площі 1 кв.м. За словами пожежників, пожежа самоліквідувалась. Підрозділи ДСНС не залучались,

Загиблі чоловік, його дружина та їхній син, а також ще один чоловік.

Фото: в Харківській області в будинку виявили тіла чотирьох людей (t.me DSNS_Kharkiv)

Нині на місці події працюють слідчо-оперативна група Нацполіції та оперативна група ГУ ДСНС України у Харківській області.