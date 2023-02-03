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В Харківській області в будинку виявили тіла чотирьох людей

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Харківська область, П'ятниця 03 лютого 2023 15:53
В Харківській області в будинку виявили тіла чотирьох людей Фото: в Харківській області в будинку виявили тіла чотирьох людей (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 3 лютого, в селі Самійлівка Харківська області працівники поліції в одному з будинків виявили тіла 4 загиблих осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеграм-канал Головного управління ДСНС України у Харківській області.

Зранку до ДСНС від райвідділу Нацполіції надійшло повідомлення про те, що у приватному домоволодінні виявлено четверо загиблих осіб. За попередніми даними, люди отруїлись чадним газом. Горіли стілець та підлога на площі 1 кв.м. За словами пожежників, пожежа самоліквідувалась. Підрозділи ДСНС не залучались,

Загиблі чоловік, його дружина та їхній син, а також ще один чоловік.

Фото: в Харківській області в будинку виявили тіла чотирьох людей (t.me DSNS_Kharkiv)

Нині на місці події працюють слідчо-оперативна група Нацполіції та оперативна група ГУ ДСНС України у Харківській області.

Нагадаємо, нещодавно у Київській області троє людей отруїлися чадним газом, встановивши генератор у гаражі.

РБК-Україна повідомляло, як уберегтися та що робити до приїзду "швидкої" у разі отруєння чадним газом.

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