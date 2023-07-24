UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Харківській області автомобіль підірвався на протитанковій міні: водій загинув

Фото: у Харківській області автомобіль підірвався на протитанковій міні (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Харківській області автомобіль підірвався на протитанковій міні у неділю, 23 липня. Внаслідок чого водій загинув на місці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Головного управління ДСНС у Харківській області.

"О 15:15 стало відомо про надзвичайну подію, що трапилась біля села Пильна Липецької громади. Там легковий автомобіль підірвався на протитанковій міні",- йдеться в повідомленні.

Внаслідок вибуху водій загинув на місці. Наразі встановлюють його особу.

Заміновані території України

Варто зауважити, що на деокупованих територіях місцеві жителі регулярно натрапляють на міни. За даними ДСНС, потенційно небезпечними через замінування є третина від загальної площі України.

Рятувальники закликають українців не відвідувати ліси, поля, лісосмуги, узбіччя доріг, береги водойм тощо. Це може бути смертельно небезпечно.

Розмінування України

Через бойові дії та окупацію частина територій України забруднена вибухонебезпечними предметами. Деякі аналітики називають Україну найбільш замінованою країною у світі.

Тому Україна започатковує нову державну політику з гуманітарного розмінування, а також закликає інші країни допомогти у цій сфері.

Крім того, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в інтерв'ю РБК-Україна розповів про пріоритетні ділянки для розмінування. За його словами, мова йде у першу чергу про траси під лініями електропередач та поля.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
харковВійна Росії проти України