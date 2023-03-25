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У Харківській області автомобіль підірвався на вибухівці: загинув водій

Фото: У Харківській області автомобіль підірвався на вибухівці (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

У суботу, 25 березня, у Харківській області водій автомобіля загинув від підриву на вибуховому предметі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку поліції Харківської області.

"Двоє чоловіків на автомобілі приїхали на рибалку у село Шестакове. Один чоловік вийшов з автівки пошукати місце для паркування. В цей час автомобіль наїхав на невідомий вибуховий предмет", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що від отриманих травм 70-річний житель Харківської області загинув на місці події.

На місце події виїжджали працівники відділу поліції, триває розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, що у Харківській області в Ізюмському районі чоловік підірвався біля річки на невідомому вибуховому пристрої. Його госпіталізували.

Вчора у Сумській області на міні підірвався екскаватор. Внаслідок інциденту четверо людей постраждали.

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